Verso Russia 2018 - Europa, gruppo E: una poltrona per tre

© foto di Insidefoto/Image Sport

Corsa a tre nel girone E di qualificazioni europee. Nessuna superpotenza ma con una Polonia che aspira a diventare grande. Contro il Kazakistan Lewandowski e compagni non falliscono contro Kazakistan e tengono a distanza di sicurezza Danimarca e Montenegro. Se i balcanici dovessero vincere la sfida con gli scandinavi il 5 ottobre a Podgorica potrebbero giocarsi la prima storica qualificazione ai Mondiali nella sfida di Varsavia. Ennesima delusione per la Romania, che fallisce per la quinta volta consecutiva l'accesso ai Mondiali. E pensare che nell'ultima partecipazione, a Francia '98, era testa di serie.

ARMENIA-DANIMARCA 1-4 - 6' Koryan (A), 16', 18' e 93' Delaney (D), 29' Eriksen (D)

MONTENEGRO-ROMANIA 1-0 - 75' Jovetic

POLONIA-KAZAKISTAN 3-0 - 11' Milik, 74' Glik, 86' Lewandowski rig.

La classifica

POLONIA 19

MONTENEGRO 16

DANIMARCA 16

ROMANIA 9

ARMENIA 6

KAZAKISTAN 2

Prossimi turni

9° turno

ARMENIA-POLONIA

MONTENEGRO-DANIMARCA

ROMANIA-KAZAKISTAN



10° turno

DANIMARCA-ROMANIA

KAZAKISTAN-ARMENIA

POLONIA-MONTENEGRO