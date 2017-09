Verso Russia 2018 - Europa, gruppo H: si gioca solo per il secondo posto

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'unico verdetto delle qualificazioni europee arriva dal gruppo H col Belgio che ha strappato la qualificazione. Troppo forti i diavoli rossi per Bosnia-Erzegovina e Grecia, squadre che adesso si contendono un posto ai playoff. La matematica tiene ancora in vita Cipro, che si giocherà tutto il 5 ottobre in casa contro la Grecia. Ed è legata a un filo sottilissimo l'Estonia, attesa a un turno morbido contro Gibilterra e un potenziale scontro diretto con la Bosnia.

ESTONIA-CIPRO 1-0 - 92' Kait

GRECIA-BELGIO 1-2 - 70' Vertonghen (B), 73' Zeca (G), 74' R. Lukaku (B)

GIBILTERRA-BOSNIA 0-4 - 35' e 85' Dzeko, 65' Kodro, 83' Lulic

La classifica

BELGIO 22

BOSNIA-ERZEGOVINA 14

GRECIA 13

CIPRO 10

ESTONIA 8

GIBILTERRA 0

Prossimi turni

9° turno

GIBILTERRA-ESTONIA

BOSNIA-BELGIO

CIPRO-GRECIA

10° turno

BELGIO-CIPRO

ESTONIA-BOSNIA

GRECIA-GIBILTERRA