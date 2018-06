Zanetti sull'Argentina: "Grandi pressioni su Messi e sulla squadra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex difensore di Inter e Argentina Javier Zanetti ha parlato delle chance dell'Argentina ai Mondiali di Russia 2018 e delle aspettative su Leo Messi: “Si ferma tutto il paese c'è grande entusiasmo e passione per questa nazionale e speriamo di arriva fino in fondo alla competizione. Messi? Su di lui c'è tantissima pressione, ma non solo in questo competizione, ma anche in passato. - continua Zanetti ai microfoni di Italia 1 - Tutti si aspettano che sia il suo mondiale e che l'Argentina possa vincere, ma sarà difficile perché vedo altre nazionali più attrezzate. Le sconfitte nelle due finali di Copa America e del Mondiale aumentano ulteriormente le pressioni su di lui e sulla squadra da parte della stampa. Ci si aspetta tantissimo".