TMW RADIO -Scanner: "Le nuove modifiche al regolamento calcio"

L'evoluzione del gioco del calcio attraverso le modifiche ai regolamenti.



IFAB International Football Association Board

“E' un organismo internazionale, International Football Association Board, una sorta di CDA del calcio, composto da 8 membri istituito alla fine dell'800 e nasce dal presupposto britannico che il calcio lo hanno inventato loro e visto che lo hanno inventato loro le regole le decidono loro. La cosa che può far sorridere, ma l'IFAB è l'unico organismo internazionale, riconosciuto dalla Fifa, in grado di stabilire una modifica al regolamento del gioco del calcio. Se non si passa da una loro delibera, che deve arrivare alla maggioranza di 2/3, non viene introdotta nessuna modifica al regolamento. E' buffo sapere che l'IFAB è composto per 4 dei suoi 8 membri da rappesentanti delle quattro leghe nazionali britanniche, Scozia, Galles, Inghilterra e Irlanda. Sono i britannici che stabiliscono per noi le regole del gioco del calcio”.

Innovazioni recenti?

“Goal line technology e l'introduzione della VAR”.



Quali modifiche per la prossima stagione 2018/2019?

“L'IFAB nella riunione di marzo 2017, che è stata già divulgata nell'aprile scorso, e fatta propria dall'associazione italiana arbitri, ha già disposto l'introduzione di alcune modifiche al regolamento che come vuole la norma e la pressi prima devono passare attraverso una sorta di rodaggio. E questo rodaggio per i regolamenti nel nostro mondo lo vivono nelle categorie inferiori e nei settori giovanili. Di modifiche ce ne sono state diverse come quella delle sostituzioni, perché per le prime squadre dei massimi campionati è previsto il mantenimento del massimo numero di sostituzioni in 3 unità, ma tutti gli altri campionati minori e giovanili c'è la possibilità di introdurre fino a 5 sostituzioni di calciatori. Questo è un discorso vecchio che mi trova d'accordo, perché io credo sempre nell'ottica dell'evoluzione di questo sport verso un concetto di spettacolo, si potrà arrivare alla possibilità di utilizzare tutti i calciatori in panchina, io penso si possa andare in questa direzione, come si è fatto in altri sport come il Basket e la pallavolo. Si va verso una spettacolarizzazione, utilizzare la panchina per intero c'è la possibilità di cambiare volto alle gare continuamente. L'accessorio di questa modifica potrebbe essere il poter far rientrare in campo chi era stato sostituito. Si rende l'evento così molto più dinamico”.

“L'IFAB si è concentrata sull'uso di apparecchiature indossate dai calciatori per esaminare la loro performance, prima non era ipotizzabile, ora è possibile. Molte squadre ne fanno uso per avere un monitoraggio delle prestazioni di ogni singolo calciatore e fare le valutazioni del caso”.

“Espulsione temporanea? E' un'idea che abbiamo avuto in tanti, non solo in relazione a quello che può essere un fallo di gioco, ma anche magari in relazione anche a qualche comportamento scorretto, assunto da qualche calciatore, potrebbe essere sanzionato con un cartellino giallo/rosso che gli imporrebbe di stare fuori dal campo in una misura che viene calcolata dall'IFAB in misura temporale pari al 10% della durata della partita. Anche questa è una modifica che va incontro ad una esigenza, da un lato di sanzionare in maniera più diretta e immediata un certo comportamento e dall'altro di rendere l'evento più spettacolare. Potrebbe essere un concetto che può superare quello della doppia ammonizione. L'uso della doppia ammonizione con questo sistema potrebbe diminuire, visto che la prima diventa veramente determinante, quando la squadra è con un uomo in meno”.