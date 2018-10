1-1 allo Stirpe: l'Empoli agguanta il Frosinone, primo gol in A per Zajc

© foto di Federico Gaetano

Dopo quattro pali, Miha Zajc trova la via del gol. Pareggio allo Stirpe: l'Empoli agguanta il Frosinone sull'1-1. A segnare è il centrocampista bosniaco, che finora era stato il calciatore a tirare di più senza segnare in Serie A. Bella azione di Antonelli, che riceve da Krunic e arriva quasi sul fondo a sinistra per poi scaricare al centro dell'area verso Zajc. Piattone destro del trequartista bosniaco, che batte Sportiello preso in controtempo. Pareggio allo Stirpe, Frosinone-Empoli 1-1, gol di Zajc.