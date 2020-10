-1 al derby di Milano: chi c'è ancora e chi è andato via dell'ultima gara. Ben tre in Viola

Gran parte dei giocatori delle rose di Inter e Milan sono stati e saranno protagonisti anche del prossimo derby. Questa la lista di chi era in campo nel 4-2 per i nerazzurri, ultima sfida giocata a San Siro tra le due formazioni. Curiosità: dopo Inter e Milan, la terza formazione che ha più giocatori di quelli qui presenti è la Fiorentina che in estate ha ripreso Biraghi, Borja Valero e accolto Bonaventura.

Inter

Padelli - In rosa

De Vrij - In rosa

Godin - Cagliari

Skriniar - In rosa

Candreva - Sampdoria

Barella - In rosa

Vecino - In rosa

Brozovic - In rosa

Young - In rosa

Lukaku - In rosa

Sanchez - In rosa

Handanovic - In rosa

D'Ambrosio - In rosa

Ranocchia - In rosa

Agoume - Spezia

Asamoah - Svincolato

Biraghi - Fiorentina

Eriksen - In rosa

Moses - Spartak Mosca

Sensi - In rosa

Borja Valero - Fiorentina

Esposito - SPAL

Stankovic - Inter

Milan

G.Donnarumma - In rosa

Conti - In rosa

Kjaer - In rosa

Romagnoli - In rosa

Hernandez - In rosa

Bennacer - In rosa

Kessié - In rosa

Castillejo - In rosa

Calhanoglu - In rosa

Rebic - In rosa

Ibrahimovic - In rosa

Begovic - Bournemouth

A.Donnarumma - In rosa

Calabria - In rosa

Gabbia - In rosa

Musacchio - In rosa

Biglia - Fateh Karagumruk

Bonaventura - Fiorentina

Laxalt - Celtic Glasgow

Paquetà - Lione

Saelemaekers - In rosa

Rafael Leao - In rosa

Brescianini - Virtus Entella