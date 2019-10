100 in A, 60 col Torino: per Ansaldi sarà una domenica speciale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ tra i giocatori dal rendimento più alto nonostante il periodo complicato, per questo è facile immaginare che Ansaldi raggiungerà il traguardo già oggi pomeriggio contro il Cagliari. Per il laterale argentino, infatti, è arrivato il momento di festeggiare le 100 presenze in serie A: all’Olimpico Grande Torino il grande protagonista sarà lui. Walter Mazzarri sta pensando a come cambiare pelle alla sua squadra per provare a ripartire dopo i quattro punti nelle ultime sei giornate, ma ad Ansaldi proprio non potrà rinunciare. Per la sua duttilità, visto che può giocare indistintamente su entrambe le fasce, ma anche per le prestazioni offerte, sempre al di sopra della sufficienza nonostante un avvio di stagione generale dei granata che non ha esaltato la piazza. E così, oggi farà cifra tonda: ai 24 gettoni collezionati ai tempi sotto la Lanterna sponda Genoa e alle 21 apparizioni all’ombra della Madonnina nerazzurra, ecco che grazie al Toro ha raggiunto quota 100 presenze. E anche con il granata addosso centrerà un traguardo importante.

60 volte Ansaldi – Già, perché tra le gestioni Sinisa Mihajlovic e Walter Mazzarri è arrivato a 59 partite disputate. E chissà quante sarebbero potute essere senza i tanti infortuni avuti da quando è approdato sotto la Mole. Intanto, però, Ansaldi si gode questo doppio, storico traguardo. E il Cagliari deve rappresentare un avversario speciale per l’argentino: oltre a raggiungere le 100 presenze in serie A e le 60 con il Toro, proprio i sardi furono la vittima della sua prima gioia torinese. Era il 31 marzo 2018, Mazzarri era arrivato da quasi due mesi e la sua formazione espugnò la Sardegna con un sonoro 0-4: il tris granata portò la firma di Ansaldi. Oggi, in un giorno speciale, ci riproverà, anche perché il Toro è chiamato al riscatto davanti ai propri tifosi.