100 volte Ronaldo, ma al Bernabeu CR7 manca la decima

Altra gara senza gol, forse il paradosso è il fatto stesso che questo rappresenti una notizia, per Cristiano Ronaldo ieri. Il Bayern Monaco ha saputo dunque prendere le contromisure giuste al capocannoniere indiscusso della Champions League 2017/18, che ha mancato però l'occasione di realizzare la propria personale "decima": dieci gare di fila al Bernabeu in rete, una serie che si è fermata a "sole" nove partite. CR7 dovrà consolarsi con la possibilità di vincere la quarta Champions con la maglia del Real Madrid, la terza di fila, con il sopracitato titolo di capocannoniere della manifestazione (Salah e Firmino sono distanti cinque gol, rimonta non impossibile ma comunque difficile a due gare dalla fine) e con l'ingresso nella storia del Real Madrid come numero di presenze nella massima competizione continentale. Con il centesimo gettone, conquistato ieri, Ronaldo entra nell'esclusivissimo club di giocatori in tripla cifra di presenze a livello di Champions: meglio di lui solo Roberto Carlos, Sergio Ramos, Raul Gonzalez Blanco e Iker Casillas.