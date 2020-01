11 vittorie consecutive: chi ha fatto come o meglio della Lazio in Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio di Simone Inzaghi è potenzialmente a tre soli punti dalla Juventus in vetta alla classifica. Nell'ultimo turno, la squadra di Simone Inzaghi ha travolto la malcapitata Sampdoria e ha conquistato due punti sull'Inter che ieri non è andata oltre il pari a Lecce.

Undici vittorie consecutive per la squadra di Simone Inzaghi, una striscia record che non ha precedenti nella storia del club biancoceleste e ha anche pochi eguali nella storia della stessa Serie A. Solo quattro volte infatti - calcolando le strisce di successi in un unico campionato - le squadre di Serie A hanno fatto meglio. Ecco i precedenti.

11 vittorie consecutive (come questa Lazio) - La prima squadra a ottenere undici successi consecutivi fu il Milan nel 1989/90. La squadra era allenata da Arrigo Sacchi e quella striscia vincente non servì per strappare il titolo al Napoli di Maradona. La seconda a riuscirci la Roma di Luciano Spalletti, stagione 2005/06: anche in quel caso, le undici vittorie non servirono per ottenere 'solo' un secondo posto.

12 vittorie consecutive - In entrambi i casi la protagonista è la Juventus, in entrambi i casi quella squadra al termine della stagione vinse il titolo. La prima volta, nel 2013/14, i bianconeri erano guidati da Antonio Conte. La seconda volta, stagione 2017/18, da Massimiliano Allegri.

Anche grazie a quelle 12 vittorie la Juve di Conte concluse la Serie A con 102 punti, record nella storia della Serie A.

15 vittorie consecutive - Come nel 2013/14, anche in questo caso il record è targato Juventus e ancora una volta alla guida c'era Massimiliano Allegri. Solo vittorie dal 31 ottobre 2016 al 13 febbraio 2017 per rimediare a un inizio di campionato problematico e trascinare la Juve alla conquista di un altro Scudetto.

17 vittorie consecutive - Il primato assoluto spetta però all'Inter, stagione 2006/07. Erano i nerazzurri guidati da Roberto Mancini che nel campionato posto trionfo Mondiale (e post Calciopoli) vinsero il campionato a mani basse: quell'Inter chiuse la Serie A con 97 punti, +22 sulla Roma seconda classificata.

Nel prossimo turno di campionato, la Lazio sfiderà la Roma.