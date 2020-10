12 gol ai viola: Fiorentina vittima preferita di Quagliarella. E in A sono 86 centri con la Samp

Con la rete su rigore segnata al 42' del match in corso al Franchi, la Fiorentina diventa la vittima preferita di Fabio Quagliarella in Serie A (12 gol). Il bomber blucerchiato, inoltre, è ora il 3° miglior marcatore in solitaria del suo club nel massimo campionato italiano (86 gol), superato Vialli (85).

