© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duecento milioni di euro per sfidare la Juventus. L'Inter sogna in grande, spiega Tuttosport: dopo il sì di Stefano Sensi, in arrivo dal Sassuolo, la società nerazzurro ha anche l'ok da parte di Nicolò Barella del Cagliari, Edin Dzeko della Roma, Romelu Lukaku del Manchester United e Valentino Lazaro dell'Herta Berlino. In settimana l'incontro tra Marotta e Giulini: intanto domani Sensi firma e Lazaro è sempre più vicino ai nerazzurri.