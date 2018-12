-30 al mercato: Inter, risolvere il caso Perisic. Continua la caccia al colpo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter ha due imperativi in vista del mercato di gennaio. Risolvere il caso Ivan Perisic e continuare la ricerca di un grande centrocampista da affiancare a Marcelo Brozovic. Prima la specifica: arrivare a Luka Modric, ora che è Pallone d'Oro, resta altrettanto impossibile. Nel mercato 'mai dire mai', ma il capestro del Fair Play Finanziario abilmente scavallato in estate, è sempre presente almeno fino a giugno. Sicché il madridista resterà chimera a gennaio, Arturo Vidal trova poco spazio al Barcellona e sarebbe semmai un cavallo di ritorno anche se mai nella stalla nerazzurra. Niente da fare per Rafinha, infortunatosi per lunghi mesi, idea Stanislav Lobotka del Celta Vigo. Dicevamo di Perisic: il croato ha spiegato di voler cambiare aria, "prima o poi". Non a gennaio, il poi è almeno l'estate, ma è un caso da risolvere e da non far esplodere in inverno per dormire sonni e con esterni tranquilli. C'è pure quello di Lautaro Martinez, dopo l'esplosione del padre, dopo la risposta piccata di Luciano Spalletti. Può andar via? Magari in prestito, ma sembra difficile, perché l'Inter non avrebbe sostituto. E non sarà certo Gabigol, di rientro dal Brasile ma per il quale l'Inter sta già cercando compratori tra Brasile ed Europa. Infine le possibili entrate: i nerazzurri sono attenti a Sandro Tonali del Brescia e a un'occasione in difesa. 7,5 milioni è la clausola di Ozan Kabak, Millennial del Galatasaray. Piero Ausilio ci pensa, come il ds della Roma, Monchi. Però serve ripartire e chiudere dalle parole del ds, per spiegare quella che sarà la sua strategia. "A gennaio saremo più o meno questi, stiamo già pianificando la prossima stagione". A meno d'occasioni e sogni in arrivo.

Il sogno: Un big per la mediana. Ma Luka Modric resta praticamente impossibile

Il possibile colpo: Un giovane per la difesa come Ozan Kabak del Galatasaray

Il possibile addio: Torna Gabigol del Brasile. Cercasi acquirenti