403 giorni dopo. Ghoulam è tornato ed è subito decisivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Mai detto fu più adeguato per descrivere la prestazione odierna di Faouzi Ghoulam.

Il terzino algerino è tornato in campo dopo 403 giorni, tanto è passato da quel 1° novembre 2017 quando, in occasione della gara con il Manchester City, iniziò il lungo calvario dell'esterno azzurro.

Come detto, il lupo non ha preso il vizio. Ghoulam non ha dimenticato come si crossa, anzi, quello visto in campo oggi non sembrava affatto un giocatore tornato dopo un'assenza lunga più di anno. Una partita praticamente perfetta: nessun rischio in fase difensiva, tanta corsa sulla fascia e due cross al bacio per Milik. Un'asse, quella fra l'algerino ed il polacco, che potrà essere fondamentale per il prosieguo della stagione.