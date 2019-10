53 gol in 58 partite e zero titoli: così il biennio di Ibrahimovic coi Galaxy

S'è quasi certamente conclusa con la sconfitta ai quarti di finale dei play-off l'avventura in Major League Soccer di Zlatan Ibrhaimovic, attaccante dei Los Angeles Galaxy. Il bomber svedese classe '81, che dal primo gennaio sarà libero da vincoli contrattuali, non ha infatti ancora sciolto le riserve sul suo futuro, ma difficilmente rinnoverà il contratto col club di MLS.

31 gol in questa stagione. Ma non è capocannoniere - Ibrahimovic ha concluso la sua seconda stagione nel campionato a stelle e strisce con 31 gol complessivi, di cui 30 nel campionato regolare. Uno score di primissimo livello che non gli è però valso il titolo di capocannoniere: al primo posto, con 34 gol, s'è classificato infatti il messicano Carlos Vela, attaccante dei Los Angeles FC che ieri sera nel derby vinto 5-3 ha trionfato anche nella sfida nella sfida con Ibra realizzando una doppietta.

53 gol in 58 partite - Media di un gol a partita nella seconda stagione, leggermente superiore a quella precedente in cui ha realizzato 22 gol in 27 partite. Reti che non servirono ai Galaxy, che nemmeno si qualificò alla fase play-off visto che concluse la western conference al settimo posto.

La sua maglia è la più venduta della MLS - Nonostante risultati individuali ottimi, ma non esaltanti per i risultati della squadra, Zlatan Ibrahimovic è comunque il giocatore più amato e ammirato del campionato statunitense. La sua maglia è infatti la più venduta, dinanzi a Martinez, Vela, Rooney e Schweinsteiger.

E adesso? Nel post-gara, Ibrahimovic non s'è sbilanciato sul suo futuro: "Ho altri due mesi di contratto, vedremo. Dovessi restare sarebbe un bene per la MLS, perché continuerebbe ad essere conosciuta. In caso contrario, tutti si dimenticheranno di cos'è". Parole da Zlatan, che adesso però si guarderà intorno: con la Serie A (e il Napoli) come suo primo obiettivo per gennaio.