© foto di Sara Bittarelli

Il 6 ottobre 1929 è una data storica per il campionato di Serie A: infatti si gioca la prima giornata del primo torneo a girone unico. Già un anno prima, per iniziativa del presidente della Federazione, Leandro Arpinati, si decise di creare un torneo che unisse le squadre di tutta la penisola secondo il modello degli altri campionati europei. Il format iniziale a 16 squadre cambia immediatamente per ammettere la Triestina per motivi patriottici: si va così a un campionato a 18 squadre. Il campionato verrà vinto dall'Ambrosiana-Inter che nella gara d'esordio del 6 ottobre vince a Livorno per 2-1.