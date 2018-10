8 ottobre 1969, il Milan travolge l'Estudiantes. Un gol di Combin scatenerà l'inferno al ritorno

© foto di Sara Bittarelli

L'8 ottobre 1969 il Milan gioca l'andata della finale di Coppa Intercontinentale contro l'Estudiantes. La partita è a senso unico con il successo rossonero per 3-0. Angelo Sormani firma una doppietta, in mezzo una rete di Nestor Combin. Una rete, quella di quest'ultimo, che porterà delle conseguenze in vista della sfida di ritorno a Buenos Aires. Combin, argentino di nascita, scelse la nazionalità francese. Cosa mai accettata in Argentina, dove il giocatore era considerato un disertore per non aver prestato il servizio militare. E infatti nella partita di ritorno si scatenerà l'inferno: Combin verrà picchiato in campo, vedendosi fratturato naso e zigomo, infine arrestato per presunta renitenza alla leva. Servirà il lavoro delle ambasciate per risolvere la situazione. Ma dalle edizioni successive molte squadre campioni d'Europa rinunciarono a giocare il torneo per non rischiare l'incolumità in Sudamerica.