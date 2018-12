90' in Champions, Gruppo A: manca la prima tra Atletico e Dortmund

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto già deciso nel Gruppo A di Champions League con Atletico Madrid e Borussia Dortmund già agli ottavi di finale della massima competizione europea. Già certo di un posto in Europa League il Club Brugge, disastro Monaco: la formazione del Principato ha già salutato anzitempo l'Europa con un solo punto raccolto con due gol segnati e dodici subiti, in cinque gare giocate. Da decidere solo chi sarà primo e chi secondo: i Colchoneros fanno visita al Club Brugge in Belgio, gara a Montecarlo invece per Paco Alcacer e compagni. Il primo posto per la formazione di Simeone non è assicurato: in caso di pareggio e di vittoria del BVB, l'Atletico scalerebbe al secondo posto visto che, a pari punti, gli scontri diretti sono a favore dei tedeschi.

Ultima giornata

Club Brugge-Atletico Madrid

Monaco-Borussia Dortmund

Classifica

Atletico Madrid 12

Borussia Dortmund 10

Club Brugge 5

Monaco 1