90' in Champions, Gruppo C: Napoli, PSG e Reds. Tutto può succedere

Tutto può succedere. Tutto ancora da decidere. La vittoria del Paris Saint-Germain contro il Liverpool e il risultato tra Napoli e Stella Rossa complica la situazione nel Gruppo C. Si deciderà tutto ad Anfield, a Liverpool, dove nonostante la classifica, ai Reds basterà l'uno a zero per passare il turno e per far fuori dal sogno ottavi di Champions League la formazione di Ancelotti. Pareggiando o perdendo di misura ma segnando un gol, sarebbero invece i partenopei a passare. Appare scontato invece il passaggio del turno del Paris Saint-Germain, che deve 'solo' vincere contro la Stella Rossa. Anche se al Marakanà, Liverpool e Napoli insegnano, nulla è scontato.

Ultima giornata

Stella Rossa-Paris Saint-Germain

Liverpool-Napoli

La classifica

Napoli 9

Paris Saint-Germain 8

Liverpool 6

Stella Rossa 4