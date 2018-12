© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Terzo posto ancora in bilico, nel girone G di Champions League. Il Real Madrid è già certo di passare il raggruppamento da primo della classe, la Roma sarà solo seconda. Merengues e giallorossi, però, saranno arbitri dell'approdo in Europa League di Viktoria Plzen e CSKA Mosca. In caso di stesso risultato da parte delle due squadre dell'est Europa, attualmente appaiate a 4 punti, a passare sarebbe il Viktoria Plzen.

Ultima giornata

Real Madrid-CSKA Mosca

Viktoria Plzen-Roma

La classifica

Real Madrid 12

Roma 9

Viktoria Plzen 4

CSKA Mosca 4