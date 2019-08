A Firenze c'è un sogno chiamato Champions. Per bocca di Ribery

© foto di Federico De Luca 2019

Com'è ovvio che sia, in questi giorni a Firenze si respira un'aria diversa. In città c'è chi è tra l'incredulo e il sognante, dopo che la Fiorentina ha annunciato l'ingaggio, a parametro zero, di Franck Ribery. Passaporto da stella assoluta, palmares con pochi eguali, anzi come nessuno nel Bayern Monaco a livello numerico: nonostante qualche primavera di troppo sulle spalle (ad aprile ha compiuto 36 anni), quello della Fiorentina rappresenta un vero e proprio colpo di mercato, non solamente mediatico. In sede di presentazione è stato lo stesso Ribery a tirare alto: "Spero di poter aiutare la Fiorentina per arrivare in Champions", tra le dichiarazioni più salienti. Anzi, di più... "Le prime tre" si è sentito in una conferenza che ha preceduto una presentazione in pompa magna, sullo stile dei grandi club europei quando c'è da far vedere il volto dell'acquisto da novanta. Circa 10.000 persone sono accorse al Franchi per assistere ai primi palleggi, e parole verso i tifosi, del nuovo viola di lusso. Firenze, in questi giorni, arde e non è solamente il caldo. C'è la passione, il sogno, la voglia del palcoscenico europeo. Ed un Ribery in più sul quale poter contare.