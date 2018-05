A marzo insultò la FIGC: la Procura apre un'indagine contro Raiola

© foto di Alessio Alaimo

Il Fatto Quotidiano oggi in edicola svela che la Procura Federale ha appena

notificato a Mino Raiola, a tre indirizzi europei diversi, l’apertura di un'indagine per la violazione del codice di Giustizia Sportiva.

Nel mirino del procuratore Pecoraro - si legge - le parole rilasciate lo scorso 20 marzo da Raiola. In quella circostanza, il noto procuratore di lamentò per la mancata convocazione di Balotelli e per il trattamento di Gianluigi Donnarumma: "Abbiamo una Federazione che fa schifo, è molto scarsa, molto debole, non ha idee di cosa fare. Dovremmo cercare prima un direttore sportivo, poi fare un piano tecnico, non cercare un tecnico e farci fare un piano".

Per Raiola c'è il pericolo di una sanzione di qualche decina di migliaia di euro.