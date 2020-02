vedi letture

A Razgrad la prima gioia nerazzurra di Eriksen: si sblocca la sfida col Ludogorets

Arriva in Europa League la prima gioia con la maglia dell'Inter di Christian Eriksen: azione personale di Sanchez sulla sinistra e azione che sembra morire tra i piedi del cileno, che invece rimette in mezzo. Bella combinazione D'Ambrosio-Vecino-Lukaku, col belga che cede di prima al danese numero 24, il cuo destro è violento ma non particolarmente angolato: quanto basta comunque per battere l'estremo difensore del Ludogorets, Iliev. Quando la gara stava diventando davvero antipatica, ecco il gol del vantaggio per i nerazzurri di Antonio Conte.