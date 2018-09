Accordo Sky-Rai: la programmazione tv dei gironi di Champions League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diretta tv su Rai e Sky per tutte le sfide delle squadre italiane impegnate in Champions League, almeno per quanto riguarda la fase a gironi. Questo il calendario completo della programmazione delle gare, diffuso nelle scorse ore da un comunicato ufficiale della Rai:

Martedì 18 settembre

Inter-Tottenham 18.55 (Sky)

Stella Rossa-Napoli 21 (Sky)

Mercoledì 19 settembre

Real Madrid-Roma 21 (Rai 1 e Sky)

Valencia-Juventus 21 (Sky)

Martedì 2 ottobre

Juventus-Young Boys 18.55 (Sky)

Roma-Viktoria Plzen 21 (Sky)

Mercoledì 3 ottobre

PSV-Inter 21 (Sky)

Napoli-Liverpool 21 (Rai 1 e Sky)

Martedì 23 ottobre

Roma-Cska Mosca 21 (Sky)

Manchester United-Juventus 21 (Sky)

Mercoledì 24 ottobre

Barcellona-Inter 21 (Rai 1 e Sky)

Psg-Napoli 21 (Sky)

Martedì 6 novembre

Inter-Barcellona 21 (Sky)

Napoli-Psg 21 (Sky)

Mercoledì 7 novembre

Cska Mosca-Roma 18.55 (Sky)

Juventus-Manchester United 21 (Rai 1 e Sky)

Martedì 27 novembre

Roma-Real Madrid 21 (Sky)

Juventus-Valencia 21 (Sky)

Mercoledì 28 novembre

Tottenham-Inter 21 (Rai 1 e Sky)

Napoli-Stella Rossa 21 (Sky)

Martedì 11 dicembre

Liverpool-Napoli 21 (Sky)

Inter-PSV 21 (Sky)

Mercoledì 12 dicembre

Viktoria Plzen-Roma 18.55 (Sky)

Young Boys-Juventus 21 (Rai 1 e Sky)