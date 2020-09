Acerbi: "Andare via dalla Lazio? Non ho detto questo". In settimana ci sarà il chiarimento

Francesco Acerbi via dalla Lazio? Dell'intervista rilasciata ieri a Rai Sport, hanno fatto ovviamente rumore le parole con le quali il difensore centrale ha criticato il club. Ma, a precisa domanda, sempre nel corso della stessa intervista, la riposta è stata piuttosto chiara: "Se voglio andare via dalla Lazio? Non ho detto questo, io sto benissimo alla Lazio. Ho un ottimo rapporto con i compagni e i tifosi, gli voglio bene e ho portato rispetto. Ho detto le cose con sincerità e mi aspettavo lo stesso dalla società, invece di leggere sui giornali cose non vere". Il tema, inevitabilmente, sarà affrontato nel summit tra le parti che avrà luogo nel corso della settimana e sarà l'occasione di chiudere la questione. Perché, in questo momento, al netto del fastidio per la gestione mediatica della vicenda, l'intenzione non è quella di separarsi dai colori biancocelesti. E la Lazio ha la stessa idea, quella di continuare insieme.