Acerbi e la frecciatina social: "La mia maglia dell'Italia l'ho comprata"

© foto di Federico Gaetano

Francesco Acerbi nelle scorse ore ha fatto sapere di aver comunque accettato il fatto di non essere rientrato nella lista di convocati dell'Italia diramata dal ct Roberto Mancini. Nella giornata di oggi il centrale della Lazio ha poi pubblicato un video sul suo account ufficiale di Twitter, che lo ritrae mentre gioca in giardino in compagnia di un bambino, con una maglia azzurra numero 13 da lui personalizzata. "Visto che non sono stato convocato in nazionale, io la maglia me la sono comprata", è la pungente frecciatina lanciata all'indirizzo del ct, o più semplicemente per stemperare le tante polemiche sul suo conto. Ecco il video tratto dai social: