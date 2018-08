Ad Sassuolo: "Spalletti sia onesto: Inter sottotono, il campo non c'entra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha commentato così le polemiche dell'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti per il terreno di gioco del Mapei ieri sera: "Io non credo onestamente che il campo abbia influito sul risultato di ieri (1-0, ndr). Bisogna avere l’onestà intellettuale di dire che l’Inter ha giocato una partita sottotono e ha trovato dinanzi a sé un grande Sassuolo. Berardi? Lo scorso anno si dicevano le stesse cose, che dovrebbe cambiare società. Spero faccia bene, è partito con entusiasmo, ha tutto per tornare quello di prima. Non è l’ultimo treno, abbiamo deciso insieme di andare avanti, poi l’anno prossimo valuteremo. Seguivamo De Zerbi già dall'inizio della stagione scorsa, ma non siamo riusciti a trovare l'accordo, quindi abbiamo cambiato strategia. Sappiamo che può darci qualcosa di diverso, può cercare di esprimere un calcio diverso. Boateng è un campione, lo abbiamo preso anche per un discorso di spogliatoio, la sua esperienza può aiutare i giovani". Lo riporta premiumsporthd.