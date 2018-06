Ad un passo dalla Serie A: Frosinone-Palermo 0-0 al 45’

Finisce in parità il primo tempo di Frosinone-Palermo, finale di ritorno dei playoff di Serie B. Allo Stirpe gara nervosa, con tre ammoniti per parte. Frosinone più propositivo, Palermo invece che controlla con esperienza.

La sfida d'andata è finita 2-1 a favore dei rosanero: a 45 minuti dalla fine i ragazzi di Stellone sono in Serie A.