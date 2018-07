ADL sul nuovo stadio: "Non sarà per forza a Castel Volturno"

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina. Roma, nuovi contatti per Malcom. E' sfida con l'Everton - Leggi la news, CLICCA QUI! Milan, Donnarumma chiave per arrivare a Morata - Leggi la news, CLICCA...

Spezia, suggestione Petkovic per l'attacco

Hellas Verona, domani si chiude per Bearzotti al Cosenza

Hellas, Grosso: "Voglio riportare entusiasmo. Bari? Non vedevo futuro"

Padova, tanti nomi per l'attacco: spuntano Nenè e Maniero

Palermo, Pirrello: "Emozionato di tornare in rosanero"

Il Mattino: "Doppia attesa per Jallow e Radunovic"

Venezia, per Lezzerini manca solo l'ufficialità

Perugia, tentativo per il centravanti Ardemagni

Venezia, Lezzerini firma per i prossimi tre anni

Palermo, si lavora per Dawidowicz: gli aggiornamenti

Perugia-Hellas ai dettagli per l'affare Di Carmine

Stiamo infine studiando per queste 4 proposte, la viabilità e i tempi di percorrenza per tutti i napoletani e i campani.

4 - c'è infine un'idea avanzata dal Gruppo Coppola per mettere a disposizione un grande appezzamento di terreno dove si potrebbe costruire sia lo stadio che il Centro Sportivo.

3 - è in corso anche un dialogo con il Sindaco di Castel Volturno per poter proseguire, oltre il Regi Lagni, la realizzazione di 8 campi di calcio con relativi servizi;

2 - la società ha avuto numerosi contatti con il Sindaco di Melito, Antonio Amente e quando si parla dei 100 ettari necessari per il progetto, questa e' la location potenzialmente individuata dove si potrebbero studiare le varie soluzioni ipotizzate;

Da molto tempo esiste il vezzo di cercare di indovinare dove potrebbe essere costruito il prossimo stadio e anche il prossimo Centro Sportivo del Napoli. Questo anche senza avere riscontri in tal senso. Cio' mi spinge a ribadire alcuni concetti. 1 - Il futuro stadio non sara' necessariamente nello stesso territorio dell'attuale centro sportivo di Castel Volturno;

