Affanno Inter, vantaggio Real Madrid. Vidal espulso per proteste, Hazard segna: al 45' è 0-1

Primo tempo di estrema sofferenza per l’Inter di Antonio Conte contro il Real Madrid. Il parziale di 0-1 per i Blancos, visto lo svolgimento dei primi 45’, premia i nerazzurri, mai realmente in partita e sotto sia nel punteggio che negli uomini.

Partono forte gli uomini di Zidane che dopo 7’ sono già avanti con Eden Hazard: azione manovrata, filtrante di Kroos per l’inserimento di Nacho che viene steso da un’ingenuità di Barella. Sul dischetto va il belga che segna senza problemi. Al 17’ palo di Vazquez, mentre l’Inter fa capolino solo dopo il 20’. Lukaku spara alto su punizione dal limite, mentre al 33’ Arturo Vidal entra benissimo in area e cade a terra dopo un contatto con Varane. Per l’arbitro Taylor le circostanze non sono uguali a quelle che hanno portato la massima punizione per i Blancos e lascia correre. Appena il pallone va fuori, scatta l’ira nerazzurra: i giocatori circondano il fischietto inglese, ma è proprio Vidal il più acceso. Le proteste gli fruttano un giallo, seguito subito dal rosso per l’insistenza e la veemenza con cui il cileno vuol far sentire le proprie ragioni. E’ il minuto 33 e l’Inter resta in 10 uomini. Il Real sembra accontentarsi, l’Inter non pare accusare particolarmente il colpo, ma il risultato non cambia. Dopo 45’ Inter-Real Madrid è 0-1.