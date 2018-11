Ag. Allan: "Molto orgoglioso di lui, merita la Nazionale brasiliana"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La redazione di Radio Marte ha contattato in esclusiva Juan Arribas, l’agente di Allan. Primo giorno in Nazionale per il centrocampista brasiliano, esaltato così dal suo procuratore: “Sono molto orgoglioso di lui, di ciò che ha fatto: merita tutto questo”. Due le opportunità per Allan di esordire con la maglia verdeoro: il 16 novembre a Londra contro l’Uruguay o il 20 novembre contro il Cameroon, entrambi impegni amichevoli.