Ag. Aziz: "Piaceva all'Inter, ma non accettammo il prestito al Bologna"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anil Tumay, agente del difensore del Galatasaray Serdar Aziz, è stato intervistato da fcinternews a proposito dell'interesse del club nerazzurro per il suo assistito, di cui alcuni media turchi sono praticamente certi: "Aziz è un difensore molto veloce e forte nel gioco aereo. Il suo stile di gioco è quello di Sergio Ramos. Quando Roberto Mancini lavorava per l’Inter i nerazzurri ci hanno invitato in Italia per un meeting. Insieme al mister c’era il direttore sportivo della società milanese. Volevano ingaggiare Serdar per poi girarlo in prestito al Bologna. Noi non abbiamo accettato. Dopo poco tempo il Galatasaray ha acquistato il calciatore. Ovviamente siamo orgogliosi dell’interesse dell’Inter. Al momento però non abbiamo ricevuto alcuna proposta ufficiale. Sul prezzo del cartellino solo la società di appartenenza può dire qualcosa in merito". Aziz è stato acquistato nell'estate 2016 per 4,5 milioni dal Bursaspor e ha un contratto in scadenza nel 2020.