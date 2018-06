Ag. Baraye: "Ha scritto la storia del Parma, merita la Serie A"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Quale futuro per Yves Baraye? L'agente Gabriele Savino ha parlato del suo assistito, che ha permesso al Parma di tornare in Serie A, attraverso Parmalive.com. "Lui ha spostato la causa del Parma in Serie D. Mi prendo un piccolo merito: l'ho portato io, l'ho convinto io a venire a Parma. Al di là dell'ultimo periodo, mi sembra che i numeri parlino per lui: se non ricordo male, ha segnato 33 gol in tre anni. Non sono pochi. Yves ha voglia di misurarsi in Serie A, categoria che si è guadagnato in questi tre anni. Ne parleremo e vedremo, ma in ogni caso io sono contento per il percorso che ha compiuto il ragazzo e per la scelta che ha fatto. Quando era in D mi dicevano tutti che poteva giocare in A: ora che è arrivato in A, guadagnandosela, vedremo quello che succederà. Ha un contratto in essere per altri due anni, siamo sereni. La concorrenza non ci spaventa, Yves ha tutte le qualità per giocare anche in A. Se c'è stata una piccola chiacchierata con la società? No, è giusto che prima si festeggi e si facciano tutte le valutazioni. Il mercato comincia dal 1 luglio, ci sarà tempo per parlare", ha detto il procuratore.