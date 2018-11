Ag. Barillà: "Bel momento. Nazionale? Felice che i tifosi ci pensino"

© foto di Federico De Luca

Danilo Caravello, agente di Antonino Barillà e Marcello Gazzola, ha fatto il punto della situazione sui due suoi assistiti ai microfoni di ParmaLive.com: "Per quanto riguarda la situazione contrattuale, entrambi hanno ancora due anni con la società crociata: i loro contratti scadranno nel giugno 2020. Siamo molto contenti del momento di Antonino. E' una situazione che lo ripaga della serietà, dell'impegno e del lavoro svolto. Per ora il nostro obiettivo è quello di continuare così: il giocatore si è messo a disposizione da quando è arrivato a Parma e siamo contentissimi del rapporto creatosi. Pensiamo a goderci il momento. Gli obiettivi sono questi, non vogliamo fare voli pindarici: Nino pensa a lavorare e a mantenere un profilo basso. Per quanto riguarda la Nazionale, siamo contenti che i tifosi pensino questo perché sottolinea come le doti del ragazzo siano apprezzate. Anche nell'ultima gara ha corso fino all'ultimo, ma questo fa parte delle sue caratteristiche, l'agonismo è il suo punto di forza. Si è guadagnato la A sul campo e ora vuole mantenerla. Gazzola? L'infortunio che ha avuto all'inizio di questa stagione è stato un po' fastidioso, ma ora siamo a disposizione. Marcello è una persona seria, è di Parma e ci tiene moltissimo. In primo luogo è un tifoso del Parma: ha fatto una scelta scendendo in Serie B per sposare questa causa ed è determinato a dare il suo contributo. Poi è chiaro che sono scelte dell'allenatore, che noi rispettiamo in toto restando a disposizione del mister. Le cose vanno bene così, poi se arriverà il momento in cui giocherà di più Marcello si farà trovare pronto".