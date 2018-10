Ag. Barillà: "Si merita tutto, non ha mai mollato un centimetro"

“Paqueta? Ancora con il Milan non abbiamo chiuso, preferiamo parlare quando le cose sono fatte”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Flamengo, Carlos Noval a proposito del trasferimento del centrocampista offensivo brasiliano al Milan. Beh, per chiudere manca poco... “Stiamo...

Spezia, si avvicina il rinnovo fino al 2022 per Gyasi

Lecce, Meccariello: "Serie B equilibrata, sosta utile per recuperare"

Carpi, terapie per Piu. Differenziato per Suagher e Pezzi

Lasagna in Nazionale, il Carpi si congratula con l'ex biancorosso

Coppa Italia Serie C, il Catanzaro supera il Rende ai supplementari

Serie C, girone B: le designazioni arbitrali del sesto turno

Hellas Verona, per giovedì fissata amichevole contro il Villafranca

Hellas, esercizi su possesso palla e lavoro atletico per gli scaligeri

Ascoli, palestra e corsa per Ardemagni. Ngombo verso il recupero

Padova, il presidente Bonetto: "C'è delusione, ma non è tutto da buttare"

Pescara, terapie per Antonucci, Scognamiglio e Gravillon

Venezia, tentativo per Beppe Iachini

Cittadella, Marchetti: "Serie B a 19 non mi piace, ma può fare comodo"

Venezia, Corriere del Veneto titola: "Vecchi ancora in stand by"

Ascoli, Coly: "Mi trovo bene come attaccante. Vivarini bravo"

Venezia, la municipalità di Favaro Veneto dà il via libera al nuovo stadio

Pescara, contusione per Crecco. Intervento chirurgico per Capone

Cremonese, Piccolo torna in gruppo. Affaticamento per tre giocatori

Danilo Caravello, agente di Antonino Barillà, ha commentato a Zonacalcio.net la gran prima parte di stagione del suo assistito: “La fame, la serietà, lo spirito di abnegazione e di sacrificio sono le qualità che rappresentano al meglio Antonino, che è un professionista esemplare ed un uomo che non ha mai mollato un centimetro, per cui si merita pienamente questa opportunità che sta sfruttando al massimo delle sue possibilità con il Parma”.

