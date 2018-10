Ag. Bernat: "Contatti col Napoli in passato, PSG scelta giusta"

Inter, si teme un lungo stop per Nainggolan: "Dovevo morire?"

Juventus, CR7 in conferenza alla vigilia della sfida al Man United

Milan-Betis, l'olandese Nijhuis designato per la sfida di San Siro

Albertini sul Milan: "Donnarumma distratto. Pochi palloni per Higuain"

Lazio, problema in allenamento: si ferma Valon Berisha

Juventus, i convocati: solo 3 centrocampisti per Allegri

Mazzola: "Inter, vittoria meritata. Donnarumma non è pronto"

Juventus, confermato l'infortunio per Mandzukic: stop di 15-20 giorni

Milan, Higuain non balla il tango: la solitudine del numero 9 rossonero

Roma, i convocati: tornano De Rossi e Kolarov. Out Pastore

Parma, lavoro personalizzato per Grassi. Terapie per Dimarco

Torino, sessione di scarico con defaticante per chi ha giocato ieri

Jose Manuel Tarraga , ai microfoni di TuttoNapoli.net ha confermato le indiscrezioni che vedevano anche gli azzurri sulle tracce del terzino Juan Bernat: "In campionato l’avvio è stato praticamente perfetto, il PSG è un club che domina la Ligue1. La Champions è un’altra storia: lì tutto è più complicato, ma questo club ha l’obiettivo, l'obbligo di arrivare in fondo. Contatti con il Napoli? Sì, con vari club italiani, inglesi e spagnoli manifestarono il loro interesse, ma il PSG ha scommesso fortemente su Juan e credo che la decisione presa sia stata quella giusta".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy