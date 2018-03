Ag. Brignola: "Contatto con Giuntoli, ma il Napoli non lo acquisterà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Michelangelo Minieri, agente di Enrico Brignola, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc parlando del talento del Benevento accostato nelle scorse ore al Napoli. "Non dico che non ci sia nulla, è giovane ed è normale che diverse squadre lo seguano. E’ cresciuto nel Benevento, ha fatto una piccola parentesi alla Roma, ma il presidente Vigorito crede molto in lui e tutto passerà dalla società. Ho un buon rapporto con Giuntoli, ci siamo sentiti anche per Brignola, ma nulla di più. E’ seguito, ma non penso che il Napoli cercherà di acquistarlo e spero di sbagliarmi perché parliamo di una grande società, ma ho questa sensazione. Devo dire che la società, l’allenatore, Vigorito, Diego Palermo, Pasquale Foggia, hanno sempre creduto in Brignola”, le parole del procuratore riportate da Tuttonapoli.net.