Ag. Brozovic: "L'Inter è casa sua. Chi lo vuole deve pagare la clausola"

Miroslav Bicanic, agente del centrocampista dell'Inter e della Nazionale croata Marcelo Brozovic, ha parlato così dell'ottimo momento di forma del suo assistito a Vecernji List: "L'eccellente forma di Marcelo è solo dettata dalla continuità trovata dopo il Mondiale. Molto è successo in Russia, non solo perché ha ottenuto il migliore risultato della sua carriera. Grazie alla fiducia di Zlatko Dalić, Marcelo è tornato a sfornare grandi prestazioni e ha ottenuto una grande fiducia. L'Inter poi gli ha dato importanza e la giusta serenità, Marcelo ora ha raggiunto la giusta maturità anche umana. Vede Milano come casa sua, è vicino a Zagabria, quindi non c'è alcuna ragione per enfatizzare voci legate ad una sua eventuale partenza. Se qualche club tra i migliori al mondo è interessato a pagare la clausola da 60 milioni, dovrà anche fare l'offerta giusta per lui. Brozovic intanto si concentra sulla lotta dell'Inter in campionato con la Juve e vuole ottenere ottimi risultati in campionato".