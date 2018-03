Ag. Buffon: "Juve più forte, per Reina solo elogi. Napoli, prendi Perin"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Silvano Martina, agente del portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. “Se fossi nel Napoli - ha detto - avrei già comprato Perin. È completo, fortissimo, italiano, conosce il campionato e sarebbe un grandissimo colpo, non perderei tempo cercando altri portieri. Il nostro calcio si riprenderà, continuo a pensare che il nostro campionato sia inferiore solo alla Liga. La Premier ha un gran contorno, grandi stadi, ma a livello calcistico il nostro campionato superiore. La Juve è più forte del Napoli, il problema degli azzurri è che li ho visti affaticati, non sono spumeggianti come qualche mese fa. Col Genoa poteva finire in parità, c’è stato qualche segnale di appannamento e la sosta può far bene. I bianconeri, però, hanno un calendario più difficile. Ho letto che qualcuno ha criticato Reina per le visite col Milan, invece andava elogiato: hanno fatto tutto alla luce del sole, senza negare l’evidenza come accade spesso. Per me meritava un plauso", le parole riportate da Tuttonapoli.net.