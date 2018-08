Ag. Calabria: "Mi aspetto una crescita importante di lui e della squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni Vitali, agente di Davide Calabria, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del proprio assistito.

Come commenta il gol di Davide contro il Napoli, che lui stesso ha definito frutto del lavoro svolto in allenamento?

"Una combinazione che aveva già funzionato benissimo l'anno scorso, sull'asse di destra formato da Davide, Kessie e Suso. La palla dello spagnolo di sabato sera dimostra l'intesa che c'è tra i due".

Calabria è stato uno dei giocatori che, nella sfida contro il Napoli, ha toccato più palloni. Sintomo che c'è fiducia nei suoi confronti da parte dei compagni?

"Il Milan costruisce il gioco a partire da dietro e i difensori sono sollecitati a toccare più palloni. Poi Davide, essendo un ragazzo dotato di ottime qualità tecniche, viene cercato spesso, perchè di solito ha un margine di errore basso. Anche se questo tipo di modo di giocare comporta qualche rischio".

Cosa si aspetta dalla stagione di Davide?

"Mi aspetto un anno in cui lui sia protagonista e che la sua crescita debba andare di pari passo con quella della squadra. Secondo me il Milan può crescere e Davide lo stesso. Mi aspetto che il suo modo di lavorare e la sua voglia di migliorarsi lo aiutino in un ulteriore processo di crescita. Deve compiere ancora 22 anni, di questo passo il suo futuro è roseo".

A fine partita, con le sue dichiarazioni, ha dimostrato di essere più maturo dell'età che ha.

"Ho sempre detto che quella è la sua più grande caratteristica. Ha una grandissima personalità e nella chiamata post-partita, per farti capire, non ha nemmeno menzionato il suo gol in 20 minuti di telefonata. Abbiamo solo parlato del dispiacere che aveva per la sconfitta. Questo dimostra ulteriormente il fatto che lui anteponga il bene della squadra a quello personale. Questo è uno dei motivi per cui lui continua a crescere".