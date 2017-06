Ag. Caprari: "Alla Samp per crescere ancora. Domani si può chiudere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'agente Luca Pennacchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle situazioni relative a Gianluca Caprari, Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, giocatori che gestisce assieme a Davide Lippi: “Per Caprari alla Sampdoria siamo alle battute finali e domani proveremo a chiudere l'affare. Lasciare l'Inter non è facile, ma andare alla Sampdoria per crescere in una piazza importante come quella di Genova, credo che possa essere il passo giusto per completare il processo di crescita. - continua Pennacchi – Spinazzola? È in prestito biennale all'Atalanta e deve molto alla società oltre a star bene a Bergamo. Certo arrivare subito alla Juventus sarebbe una grande opportunità e non si potrebbe dire no a una chiamata dei bianconeri, ma è una questione fra società. Politano? Può sostituire benissimo Bernardeschi, ma prima la Fiorentina deve cedere Federico e poi prendere Matteo. Ha quattro anni di contratto col Sassuolo e quindi è tranquillo, ma certamente arrivare a Firenze sarebbe un completamento della carriera”.