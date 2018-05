Ag. Ciciretti: “Lecce? Nulla di vero. Giocherà in A, speriamo al Napoli”

Ospite delle colonne di PianetaSerieB.it, Vincenzo Pisacane, agente di Amato Ciciretti, ha smentito seccamente la notizia riguardo un possibile approdo al Lecce del suo assistito. Anche l'ipotesi Parma, al momento, appare piuttosto lontana, col giocatore intenzionato a giocare in Serie A, preferibilmente con la maglia del Napoli: “La notizia non ha alcun fondamento, il ragazzo l’anno prossimo giocherà certamente in A. Noi speriamo possa indossare la maglia del Napoli, ma se non fosse ritenuto ancora pronto sicuramente vestirà la maglia di qualche club della massima serie. Un altro anno a Parma in caso di promozione? Al momento è un'ipotesi, nulla più…”