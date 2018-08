Ag. Cipriano: "Lazio era bella opportunità. Il Santos ora gli dia spazio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giovane difensore brasiliano del Santos, Cipriano, diciassettenne, è stato ad un passo dalla Lazio. Ma alla fine il club sudamericano ha preferito tenersi il calciatore nonostante le ripetute offerte dei biancocelesti. "Era un'eccellente opportunità quella di giocare in Italia - ha detto al sito Lance il suo agente Tiago Reinis - avrebbe giocato in una grande squadra e avrebbe lavorato migliorandosi sui concetti di difesa. Il Santos però ha avuto un modo di pensare diverso e dobbiamo accettarlo. Ora però speriamo che il club rispetto quanto ha proposto, cioè che il giocatore venga valorizzato e che gli sia data l'opportunità di misurarsi in prima squadra"