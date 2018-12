Ag. CR7: "Juventus una sua scelta, in bianconero è davvero felice"

Jorge Mendes, agente dell'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport della trattativa che ha portato il portoghese in Italia e del suo adattamento al nostro calcio: "A gennaio 2018 io e le poche persone che sapevano cosa stesse accadendo pensavamo che sarebbe stato molto difficile portare Cristiano Ronaldo alla Juve. Torno a dire però che l'idea è partita dallo stesso calciatore: CR7 mi disse che voleva giocare solo nella Juve. Da lì è iniziato tutto, sono stato in contatto per mesi con la dirigenza bianconera e sappiamo tutti com'è andata a finire la trattativa. Oggi Cristiano si trova bene col club e coi compagni, è soddisfatto del campionato italiano ed è davvero felice alla Juventus".

Sulla Juventus possibile vincitrice della Champions: "Me lo hanno chiesto tante volte. Serve anche un po' di fortuna per vincerla, ma l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha sicuramente reso più forte la Juventus. Direi che ne ha beneficiato tutto il campionato italiano".

Sul Portogallo: "È il Paese con giovani di maggior talento, ma non posso fare dei nomi precisi. Il Portogallo sta facendo un ottimo lavoro con le giovani promesse, ci sono giocatori di grande qualità e credo che il futuro della Nazionale sia assicurato".