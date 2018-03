Ag. Cutrone: "Nel mirino di molti club ma pensiamo solo al Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Donato Orgnoni, agente di Patrick Cutrone, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it, confermando che nei piani del suo assistito c'è soltanto il Milan: “Quando un ragazzo di 20 anni ha questi numeri, è normale che sia sotto la lente d’ingrandimento di molte società. Ma non ci siamo mai posti il problema. Siamo al Milan, restiamo al Milan e non ci poniamo il problema. Ovviamente ci hanno fatto piacere”.