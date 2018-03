Ag. D'Ambrosio: “Inter, vuole restare. Ottimo rapporto con Spalletti”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Pisacane, agente del difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio, ha voluto commentare a Fcinter1908.it le notizie di mercato circolate in merito al suo assistito: “Siamo felici delle prestazioni che sta facendo e della fiducia che Spalletti ha dimostrato nei suoi confronti. Speriamo che la stagione possa finire al meglio e che l’Inter raggiunga gli obiettivi che si è prefissata. Con Spalletti ha un ottimo rapporto, così come con tutti gli allenatori che ha avuto in carriera. Futuro? Ha un contratto con l’Inter, ma è legato all’ambiente, alla società e ai tifosi, per cui sicuramente il suo desiderio è quello di rimanere in nerazzurro, anche se nel calcio non si sa mai. Il presunto interesse del Napoli? Che le squadre possano essere interessate è un conto, ma che si concretizzi il trasferimento ne è un altro”, ha detto.