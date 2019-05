Ag. D'Ambrosio: "Hysaj all'Inter? Danilo non teme la concorrenza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vincenzo Pisacane è tranquillo sul futuro all'Inter di Danilo D'Ambrosio. L'agente dell'esterno nerazzurro, intercettato da Radio Marte, ha commentato le voci di mercato che vedono il suo assistito come possibile partente dal club meneghino o come possibile alternativa a Elseid Hysaj qualora l'albanese dovesse salutare Napoli per l'Inter. "Da quando Danilo è all'Inter sono cambiati undici terzini e lui ha giocato almeno l'80% delle partite. Parte sempre in sordina, poi gioca sempre lui. Non teme la concorrenza di nessuno. Non so cosa accadrà all'Inter, a Mauro Icardi e a Luciano Spalletti. Posso dire che parliamo di un grandissimo attaccante e un grandissimo allenatore”, le parole del procuratore.