Ag. Edera: "Napoli? Normale prenda informazioni, ma il Torino non lo cede"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Beppe Galli, agente di Simone Edera, ha parlato sulle frequenze di Radio Kiss Kiss del suo assistito. Queste le sue parole, riportate da Tuttonapoli.net: “Napoli? Gli azzurri prendono sempre informazioni sui calciatori importanti, purtroppo il Torino non lo farà muovere ma è probabilmente giusto che resti un altro anno in granata per crescere. È un calciatore fortissimo e si parlerà tanto di lui", ha detto il procuratore del calciatore del Torino.