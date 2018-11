© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvio Pagliari, manager dell'attaccante del Southampton Manolo Gabbiadini, ha parlato ai microfoni di 'Radio Sportiva' del futuro del suo assistito, in relazione alle tante voci che ci sono state sul suo conto: "La Fiorentina o altre squadre su Gabbiadini? Sono tutte chiacchiere. Per il Southampton è un giocatore incedibile e noi siamo contenti di restare in Inghilterra. Non sarà un grandissimo mercato di gennaio, non prevedo scossoni come negli anni passati".