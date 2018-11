Ag. Gabigol: "Futuro al Flamengo? Aspettiamo la fine del campionato"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Junior Pedroso, uno degli agenti di Gabriel Barbosa e di Dodò, ha commentato così a Esporte 24 Horas le voci che vorrebbero i due giocatori del Santos nel mirino del Flamengo: "Entrambi hanno già detto che vogliono aspettare la fine del campionato brasiliano, per pensare ad eventuali trattative. Noi rispettiamo il loro volere. Nessuno del Flamengo, poi, si è esposto ufficialmente con noi, anche se un agente che si è detto vicino al club rossonero ha sondato entrambi. Poi, però, abbiamo scoperto che non era autorizzato. Oltretutto, sappiamo che il Flamengo ad inizio dicembre dovrebbe avere un nuovo presidente, e questo potrebbe frenare qualunque genere di dialogo". L'attaccante è in prestito al Santos dall'Inter, il terzino dalla Sampdoria.