Ag. Giaccherini: "Cos'è andato a fare Ventura al ChievoVerona?"

© foto di Federico De Luca

Furio Valcareggi, agente del jolly del ChievoVerona Emanuele Giaccherini, ha parlato così a Radio CRC dell'addio di Gian Piero Ventura e del momento del suo assistito: "Giaccherini? Le comiche quell’autogol... Ventura? Credevo di aver visto tutto dopo la sceneggiata di Delio Rossi con Ljajic, invece… Questo non esiste. Finisce la partita col Bologna e Ventura dice che non viene più. Quando il Chievo ti chiama a meno due punti e vai, la lotta è per non retrocedere. Nella sua carriera Ventura ha vinto solo campionati in B. Se Ventura retrocede con il Chievo non è un disastro, come accaduto per la Nazionale. Ventura tutti i giorni minacciava di andar via e allora mi chiedo cos'era venuto a fare? Su Giaccherini faccio il cane e lo difendo. Ventura deve smettere? Non so quale sia la sua volontà, ma non so chi lo possa riprendere adesso. Forse ha un'opzione in Cina".

Su Ancelotti: "Io a marzo ho saputo che Sarri era stato mandato via e un mio amico che lavora in Inghilterra mi disse: ‘Vedrai che viene a Napoli’. Il presidente aveva deciso di non proseguire con lui. Poi ci sono state un po’ di scene. Ancelotti è stato corteggiato in maniera incredibile per andare in Nazionale da Costacurta. Se alleni questa Nazionale però è dura vincere. Chi vince vuole allenare grandi squadre".